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Молодая пара погибла на курорте через четыре дня после свадьбы

Молодожены из США отмечали медовый месяц на берегу океана
Ксения АНУФРИЕВА
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Молодая пара погибла на курорте через четыре дня после свадьбы

Молодая пара погибла на курорте через четыре дня после свадьбы

Фото: Анастасия ШАРОВА

Молодая пара из Соединенных Штатов трагически погибли во время медового месяца на курорте спустя четыре дня после того, как сыграла свадьбу. Об этом в понедельник, 9 ноября, пишет американская газета Newsday.

Случилась трагедия в конце минувшего месяца, 29 числа, на островах Теркс и Кайкос в Карибском море, куда молодожены уехали отдыхать после долгожданного бракосочетания. 35-летний адвокат Мохаммед Малик и 29-летняя врач Нур Шах купались в океане. В какой-то момент течение стало слишком сильным, и молодоженов унесло в воду во время отлива.

Отец погибшего жениха рассказал, что очевидцы смогли вытащить молодых людей из воды и попытались оказать им первую медицинскую помощь, однако это не помогло.

Свадьбу Мохаммед Малик и Нур Шах отпраздновали всего за несколько дней до смерти, 24 октября. В отношениях они состояли примерно два года.