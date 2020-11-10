COVID-19 и туберкулез будет выявлять искусственный интеллект

Диагностировать коронавирусную инфекцию будет искусственный интеллект Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диагностировать коронавирус и туберкулез будет искусственный интеллект. Российские учёные создали многофункциональную платформу, которая умеет считывать рентгеновские снимки и определять наличие заболевания.

Одним из вариантов облачного сервиса стала платформа «Антикорона», которая позволяет быстрее диагностировать коронавирусную инфекцию. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта она считывает снимок и помогает врачу поставить диагноз.

В пресс-службе Национальной технологической инициативы отметили, что функционал изобретения куда шире, чем диагностика COVID-19. ИИ может анализировать цифровые снимки, сделанные на различных аппаратах лучевой диагностики, в том числе КТ, МРТ и ПЭТ. Таким образом, появится возможность безошибочно определять целый комплекс заболеваний грудной клетки.

Аналогичная программа под названием «АнтиКох» уже протестирована, она успешно определяет туберкулез и может сократить в десять раз затраты на лечение заболевания, так как выявляет проблему на самых ранних стадиях, сообщает RT.

Чтобы доступ к умному сервису имели не только российские медики, но и их зарубежные коллеги, он выставлен в облачное хранилище данных.

Разработкой занимались специалисты из МГУ, «Радиокомпании «Вектор» и «ФтизисБиоМед».

Еще одна разработка российских ученых, позволяет использовать для поддержки дыхательных функций пациентов с COVID-19 не только чистый кислород, но и его смесь с гелием.

Новинку уже испытывают в нескольких российских больницах и никаких нареканий не высказывают, пишет газета "Известия".