Возможно ли заразиться коронавирусом через еду, объяснил эпидемиолог Фото: Алена МАРТЫНОВА

Заражение коронавирусной инфекцией через еду в заведениях общественного питания крайне маловероятен. Главный риск инфицирования в местах общественного пользования связан с нарушениями мер безопасности, то есть с несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

- Эксперты брали 220 тысяч проб на коронавирусной инфекцию, вирус обнаружились лишь в 321 из них. Это около 0,15 процента. При этом на еде коронавируса не выявили. Чтобы избежать заражения в общественных местах, необходимо строго соблюдать требования Роспотребнадзора: социальную дистанцию, ношение средств индивидуальной защиты и личную гигиену, - подчеркнул эпидемиолог в интервью РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что чаще всего люди заражаются коронавирусом в общественном транспорте. Самые опасные места во время пандемии – те, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.