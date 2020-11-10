Депутаты попросили ввести налоговый вычет на услуги психологов

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов. Фото: dszn.ru

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов. На фоне пандемии россияне стали чаще обращаться к данным специалистам.

Инициатива принадлежит депутату Госдумы Виктору Зубареву. Он уверен, что нужно расширить список расходов, по которым люди могут рассчитывать на налоговый вычет.

С инициативой он обратился к министру финансов России Антону Силуанову.

Депутат отметил в своем письме, что весной 2020 года, когда в стране были введены ограничения из-за COVID-19, в российских аптеках фиксировали повышенный спрос на препараты для поддержки центральной нервной системы.

- Учитывая тревожные данные статистики, в целях благополучного развития ментального здоровья наших граждан прошу вас расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет,- цитирует RT письмо парламентария.

Он предлагает включить в список психологическую и психотерапевтическую помощь у специалистов, имеющих лицензию на оказание подобных услуг.

У предложения есть еще одна положительная сторона, уверены в Госдуме: оно поспособствует обелению профессионального рынка от коуч-консультаций без лицензии.

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