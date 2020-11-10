Памфилова - о выборах в Америке: Если бы у нас было то, что весь мир сейчас наблюдает в США, - мне даже представить сложно, какая была бы истерика

Глава ЦИК России Элла Памфилова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас все обсуждают выборы в США. Как глава ЦИК оценивает то, что у них там происходит?

Отвечая на этот вопрос «Комсомольской правды», Элла Памфилова заметила: «Если бы у нас на выборах было то, что весь мир сейчас наблюдает в США, - мне даже представить сложно, какая была бы истерика. Но пусть это оценивают американские суды, а я остановлюсь лишь на одном аспекте, который сейчас проявился настолько откровенно, что диву даешься».

«Это касается наших доморощенных "блюстителей американских ценностей", - сказала Памфилова, - которые сейчас горячо и взахлеб одобряют все, что там происходит на выборах, и кляня всё, что связано с Россией, включая выборы».

«В отношении нашей страны у них («речь о «блюстителях американских ценностей". - А.Г.) не действует презумпция невиновности, - заявила Элла Александровна. - они лихо "назначают" всех преступниками без суда и следствия. Но - готовы бесконечно и подобострастно оправдывать то, что в США миллионы американцев поражены в избирательных правах, что непонятно куда пропали триста тысяч бюллетеней... Что в Пенсильвании «проголосовали» мертвецы, что итоги выборов, вместо комиссий, подводят СМИ (именно подводят, а не объявляют!), "назначая" победителя... Что еще действующего президента, какой бы он ни был, со всех сторон обложили грубой и беспардонной цензурой...»

«Полагаю, - считает Памфилова, - что на этой антироссийско-проамериканской волне они полностью девальвировали свою, столь громко заявляемую "независимость".»

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