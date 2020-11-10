Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское министерство обороны сообщило о вылете первых самолетов Ил-76 с миротворцами на борту в Нагорный Карабах из Ульяновска. Об этом в военном ведомстве рассказали во вторник, 10 ноября.

- Первые четыре самолета для переброски наших миротворцев в район выполнения задач в зоне конфликта в Нагорном Карабахе вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов находятся российские миротворцы, автомобильная техника, бронетранспортеры и необходимые материальные средства, - говорится в заявлении Минобороны.

Чуть позже стало известно о вылете в Карабах еще двух российских самолётов. Как сообщал сайт kp.ru, в общей сложности в зону будет направлено 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Переброска миротворцев будет осуществляться благодаря воздушным судам Ил-76 военно-транспортной авиации.

Напомним, что минувшей ночью, российский президент, глава Азербайджана и премьер-министром Армении подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября. Владимир Путин сообщил, что Россия вводит в регион своих миротворцев.