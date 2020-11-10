Минобороны Армении прокомментировало ситуацию с протестами в Ереване Фото: REUTERS

Армянское министерство обороны сделало заявление на фоне протестов в Ереване, которые начались после договоренности о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе во вторник, 10 ноября. Заявлении опубликовали на официальном сайте военного ведомства.

- Мы призываем всеми силами избегать действий, которые могут расшатать основы государственности. Необходимо создать несравнимо более сильную и боеспособную армию, достойную героического народу, при этом извлекая уроки из всех возможных ошибок, - говорится в сообщении.

Министерство обороны Армении отметило, что армия страны во время боев в Карабахе «сделала все возможное и невозможное, доказав непобедимость своих солдат».

- Пора остановить это кровопролитие. Лидеры Армении, России и Азербайджана достигли договоренности. Война еще не завершена, но мы обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашего государства, принятые на основе тщательного анализа ситуации, - отмечается в заявлении ведомства.

Напомним, что этой ночью российский президент Владимир Путин подписал совместное с политическими лидерами Армении и Азербайджана заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Из-за этого недовольные таким поворотом событий армяне и вышли на стихийный митинг протеста, обернувшийся погромами. Недовольная решением остановить войну армянская оппозиция требует, чтобы Ереван вышел из соглашения.

Как сообщал сайт kp.ru, армянский премьер-министр Никол Пашинян призвал собравшихся на площади перед зданием парламента митингующих разойтись по домам.