Протестующие украли из резиденции Пашиняна компьютер и часы

Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах Фото: REUTERS

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в результате погрома в его резиденции минувшей ночью протестующие украли несколько дорогих предметов, в том числе компьютер и часы. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что минувшей ночью в Ереване прошли акции протеста, которые быстро переросли в беспорядки и погромы, после заявления о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Митингующие разгромили несколько правительственных зданий, досталось и резиденции премьер-министра страны.

- Из резиденции похитили компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все этого, конечно же, «во имя Родины», - написал Никол Пашинян во вторник, 10 ноября.

Напомним, что этой ночью лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении войны в Карабахе. Прекращения огня в регионе вступило в силу в полночь 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. В Карабах также вводят российских миротворцев.