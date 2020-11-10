Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении ребенка

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве двух женщин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Солнечногорске задержали подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении шестилетнего ребенка. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщается на сайте МВД Медиа.

Напомним, что накануне Следственный комитет сообщал, что в Солнечногорском городском округе были найдены тела двух женщин со следами ранений по всему телу. В доме также обнаружили шестилетнюю девочку с множеством колото-резаных ранений. Ребенка доставили в больницу, а по факту убийства возбудили уголовное дело.

Прокуратура Московской области сообщила, что к совершению данного преступления может быть причастен работавший в доме уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

- Задержан 26-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, подозреваемый в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений ребенку в частном доме в Солнечногорском районе. В скором времени подозреваемого доставят в следственные органы, - рассказала официальный представитель российского министерства внутренних дел Ирина Волк.

Старший помощник главы ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий добавила, что мотивом для убийства могут стать конфликт из-за долга за оказанные подозреваемым услуги. Ребенок в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии.