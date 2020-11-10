Президент Армении узнал о прекращении войны в Карабахе из СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армянский лидер Армен Саркисян заявил, что узнал о соглашении о прекращении войны в Нагорном Карабахе из средств массовой информации. В заявлении президента на его официальном сайте говорится, что он принял во внимание озабоченность людей и немедленно инициирует политические консультации по данному вопросу.

- Я узнал о подписании заявления о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана из прессы. Из СМИ я узнал об условиях прекращения огня. Со мной, как с президентом республики, не было никаких консультаций по этому вопросу, к сожалению. Судьба Арцаха и армянского народа, может быть решена только с учетом наших национальных интересов и только на основе национального консенсуса, - отметил президент Армении.

Политик подчеркнул, что урегулированию конфликта в Карабахе несет общенациональное значение, и любое решение по этому поводу должно быть предметом всесторонних обсуждений.

- Я немедленно инициирую политические консультации, принимая во внимание глубокую озабоченность нашего населения, - добавил Армен Саркисян.

Напомним, что накануне лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении военных действий в карабахском регионе. По заявлению, полное прекращения огня вступает в силу с 10 ноября.