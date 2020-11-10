На Украине решили принудительно отселять россиян в случае войны Фото: REUTERS

Правительство Украины внесло в Верховную раду проект закона, который разрешает на время военные столкновений принудительно отселять граждан России в определенные места. Документ был опубликован во вторник, 10 ноября, на официальном сайте украинского парламента.

Законопроект вносит изменения в нормативный акт, регулирующий вопросы с военнопленными и интернированными лицами во время войны, который действует на Украине с 2014 года после объявления мобилизации из-за начала конфликта в Донбассе.

Документ ставит задачи украинским военным и правоохранителям по содержанию, охране и сбору военнопленных и интернированных лиц. Под последними понимаются те, кто принудительно отселен в определенные государством места и угрожает нападением или осуществляет агрессию против Киева. Выявлять таких лиц проектом закона поручается Службе безопасности Украины.

Проект закона также запрещает иностранному гражданину покидать украинскую территорию, если было принято решение отселить его. Такое решение можно обжаловать. Решение об отмене интернирования, в соответствии с законом, власти должны принять немедленно после окончания военных действий и отмены военного получения.