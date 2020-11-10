Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» прошла в Самарской области 5 важных вещей, которые нужно знать о ВИЧ

Фото: Минздрав России

Самарская область не первый год в графике акции. И для многих белые ГАЗели с красной лентой на бортах — мобильные пункты тестирования — были уже знакомы. Экспресс-тестирование проходило в Сызрани, Тольятти, Чапаевске, Самаре и Новокуй-бышевске. В ходе акции свой ВИЧ-статус узнали более 400 человек.

Фото: Минздрав России

На торжественном мероприятии руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко рассказал, что сам регулярно проходит тестирование на ВИЧ в Самарском СПИД-центре и на своем примере показывает необходимость регулярного обследования на ВИЧ всего трудоспособного населения, которое является основой экономического развития Самарской области и всего округа.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

5 вещей, которые нужно знать о ВИЧ

1. Заразиться может любой

Сегодня порядка 60% заражений случается через половые контакты между мужчинами и женщинами, в том числе в семьях. По статистике, из 30 тысяч новых случаев заражения в год треть — это секс с одним партнером. То есть принцип «я замужем/женат, и мне ничего не угрожает» уже не работает.

2. У женщин находят чаще

Опять же по статистике чаще ВИЧ сейчас находят у женщин. Однако это означает лишь то, что женщины чаще обследуются — например, при беременности анализ крови на ВИЧ обязателен.

3. Возраст не имеет значения

Заразиться ВИЧ можно в любом возрасте: инфекционисты знают случаи, когда инфекцию обнаруживали у людей старше 80 лет. Но средний возраст инфицированных в России 25-40 лет.

Фото: Минздрав России

4. Подростки — в группе риска

По данным ЮНИСЕФ, опасный возраст — 15–19 лет. Каждый час по всему миру заражаются 30 подростков. Причем большинство - девочки, которые уже начали заниматься сексом и не могут настоять на том, чтобы партнер использовал презерватив.

5. Если не искать, можно и не узнать

ВИЧ-инфекция может никак себя не проявлять очень долго: единственный способ узнать свой ВИЧ-статус - сдать тест на ВИЧ!

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Татарстан станет последним регионом, где пройдет акция

С 11 по 16 ноября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Республики: Альметьевске, Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске.

Тестирование занимает всего 15 минут. Акция проходит с соблюдением всех мер безопасности против коронавирусной инфекции.

Фото: Минздрав России

16 ноября в Казани состоится торжественное закрытие акции, которая началась еще в июне.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru