«Перестаньте быть лицемерными ханжами»: Ургант отреагировал на скандал с интимным видео Дзюбы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал скандал с интимным видео футболиста Артема Дзюбы. В эфире Первого канала он призвал критикующих спортсмена людей «перестать быть лицемерными ханжами».

Напомним, что на фоне скандала с опубликованными в сети интимными видео Дзюба закрыл свой профиль в Instagram. Главный тренер сборной Черчесов заявил, что не станет вызывать футболиста на матчи национальной команды в этом месяцев. Чуть позже спортсмен опубликовал видео, в котором напомнил, что «все грешны».

- Эта ситуация, конечно, удивительная, если попытаться ее каким-то образом проанализировать. Знаете, что самое важное в этом инциденте? Что в эти непростые времена абсолютно повторяется ситуация, тоже с Артемом, с чемпионатом мира по футболу, вспомните 2018 год, мы не верили в успех. И кто пришел к нам на помощь? Дзюба, - пошутил Иван Ургант.

Телеведущий напомнил критикующим футболиста людям, что «все мужчины это делают», а также выразил недоумение по поводу того, что такого сделал Дзюба, чтобы убирать его из сборной.

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