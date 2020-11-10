Ученые назвали минусы западной вакцины от коронавируса Pfizer Фото: Мария ЛЕНЦ

Вакцина от коронавирусной инфекции, созданная американской компанией Pfizer и ее партнером из Германии BioNТech, должны храниться при температуре в минус 70 градусов по Цельсию. Из-за этого доставить препарат в отдаленные регионы и медицинские организации будет крайне тяжело. Об этом сообщили ученые, опрошенные британским агентством PA.

Профессор Кембриджского университета Гордон Дуган отметил, что большинство вакцины должны храниться при температуре примерно в плюс четыре градуса. Система поставки препаратов зависит от того, как должно они могут храниться при комнатной температуре, поэтому с вакциной Pfizer могут возникнуть проблемы.

- Температуру в -70 градусов тяжело обеспечить даже в большинстве медицинских учреждений Великобритании, не говоря о других государствах. Вакцина столкнется с проблемами в том, что касается логистики и дистрибуции, - согласился с мнением коллеги старший научный сотрудник Университета Саутгемптона Майкл Хед.

Тем временем доцент кафедры биомедицины Университета Рединга Александер Эдвардс уверен, что научный институты и медицинские организации быстро отреагируют на наличие спроса на специальное оборудование для хранения вакцины от коронавируса.

Напомним, что вчера BioNTech и Pfizer объявили об успешной третьей фазе испытаний своего препарата. Они заявили, что после прививки риск заражения снижается более чем на 90%.