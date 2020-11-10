В ТюмГУ готовится книга по заказу авторитетного зарубежного издательства

В течение нескольких месяцев подбирался коллектив авторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одно из старейших и авторитетных зарубежных издательств «Routledge» одобрило проект по подготовке международной коллективной монографии с рабочим названием «Shanghai Cooperation Organization: Exploring New Possibilities» («Шанхайская Организация Сотрудничества: поиск (исследование) новых перспектив») на английском языке для широкой международной аудитории.

Издательство само инициировало эту тему и предложило быть ответственным редактором книги профессору ТюмГУ Сергею Марочкину. В течение нескольких месяцев подбирался коллектив авторов, продумывалась и отрабатывалась концепция, готовилась заявка. После тройного «слепого» рецензирования и доработки заявки редакционный совет издательства принял решение о подготовке книги к публикации.

В составе авторского коллектива 31 исследователь из ряда стран-членов ШОС (Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Индия). Значительную часть составляют сотрудники Института государства и права ТюмГУ.

«Интерес издательства к теме вполне понятен и обоснован в условиях стагнации международного общения и сотрудничества во всемирном масштабе, – отмечает профессор Марочкин. – Взаимодействие государств сместилось в большей мере на региональный и межрегиональный уровни. Появились и укрепляются новые мировые державы, особенно на евразийском пространстве. Отсюда исследование роли и влияния международных структур таких стран, одной из которых является ШОС, закономерно и актуально».

Напомним, в прошлом году в ведущем издательстве Европы и мира BRILL / NIJHOFF вышла монография Сергея Марочкина «The Operation of International Law in the Russian Legal system. A Changing Approach». В ее основе – исследование роли и значения международного права в правовой системе России с советского периода.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ