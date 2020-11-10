МИД России: статус Карабаха прописан в заявлении лидеров РФ, Азербайджана и Армении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское министерство иностранных дел сообщило, что Турция поддержала ночное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана по полному прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. При этом на линии соприкосновения в регионе будут размещены только российские миротворцы. Об этом во вторник, 10 ноября, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Вопрос о статусе Карабаха прописан в заявлении Путина, Пашиняна, Алиева. Там же говорится и о размещении миротворцев из РФ вдоль линии соприкосновения в Карабахе.

- Важный момент о миротворческих силах. Речь идет только о миротворцах Российской Федерации. Когда текст заявления будет опубликован, ни у кого не должно остаться сомнений в этому, - сказала Мариях Захарова на радио «Эхо Москвы».

Дипломат отметила, что план по перемирию в Карабахе реализуется в соответствии с призывом России урегулировать конфликт политическим путем.

Напомним, что вчера лидеры России и Азербайджана, и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое начинается с 10 ноября. Согласно документу, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Кроме того, в Карабахе будут размещены российские миротворцы.