"Я не понимаю переход Косторной!". Олимпийский чемпион пояснил разницу между Аленой и Сашей Трусовой

Алена Косторная. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одно из главных событий перед стартом нынешнего сезона в российском и мировом фигурном катании - это переход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко двух топ-спортсменок сборной России. К "Ангелам Плющенко" ушли Александра Трусова и Алена Косторная. Сначала весной - Саша, а уже затем летом - Алена.

Переход Косторной из "Хрустального" вызвал немало вопросов у двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова:

- Нужно так воспитывать спортсменов, чтобы он пришел и сказал. Весь мир ходит от тренера к тренеру. Это - нормально! Я сам уходил от тренеров и плакал, когда уходил к Москвиной. Много бывает факторов. Я абсолютно понимаю переход Трусовой. Почему ушла? Была всегда третьей с амбицией быть первой. Она может быть недовольной, я могу понять ее. Но я могу понять ее переход. Я не понимаю переход Косторной, лидера, почему она ушла. Вот этого я не понимаю, - сказал Максим Траньков в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

Напомним, что Алена Косторная - чемпионка Европы 2020 года, победительница финала серии турниров Гран-При 2019. Трусова - дважды победительница чемпионатов мира среди юниоров. На взрослом уровне она была третьей на главных стартах первого сезона на взрослом уровне - чемпионате России, финале Гран-При и чемпионате Европы 2020.