"Выглядит шикарно": Олимпийский чемпион высказался о Загитовой в роли ведущей

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С осени 2020 года фигуристка Алина Загитова - ведущая телепроекта "Ледниковый период". Олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 так и не появилась на предсезонных прокатах в начале сентября, написав заявление с просьбой пропустить это событие. И пока что чаще Алина предстает не в роли действующей спортсменки.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил Загитову в ее новой роли:

- Выглядит шикарно, работает над собой. Надеюсь, вырастит в хорошего телевизионного деятеля, если захочет. Пока что же все это в процессе обучения находится. Не могу сказать, что супер. Но и не могу сказать, что отвратительно. То есть - обучение, - сказал Максим Траньков в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

Напомним, что Алина Загитова официально с 13 декабря 2019 года не выступает ни на каких соревнованиях. Она сосредоточена на тренировках, учебе и выступлениях в ледовых шоу.