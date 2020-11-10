Протестующие в Армении предъявили ультиматум депутатам парламента Фото: REUTERS

В Армении протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе предъявили ультиматум депутатам местного парламента. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщается издание Sputnik Армения.

Так, командир отряда добровольцев «Арабо» Манвел Егиазарян призвал членов правящего блока до полудня сегодня прийти в здание Национального собрания и незамедлительно начать процесс дератификации заявления по Карабаху. В противном случае оппозиционер пообещал «найти» депутатов и привлечь их к ответственности, «даже если они попытаются убежать».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения» заявила, что попытается добиться, чтобы Ереван вышел из соглашения о прекращении войны в регионе. Оппозиционеры отметили, что для отмены заявления по Карабаху требуется внеочередное заседание парламента.

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