Умер тренер Игорь Москвин, воспитавший пару олимпийских чемпионов Белоусова - Протопопов

Игорь Москвин в 1993 г. Фото: Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

Во вторник, 10 ноября, стало известно, что умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин. Известный наставник в разное время воспитал много известных спортсменов. В их числе - олимпийские чемпионы Людмила Белоусова – Олег Протопопов, кроме них известны выступавшая в паре с Алексеем Мишиным Тамара Москвина, Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, и Владимир Котин.

Игорь Москвин был первым советским фигуристом, который принимал участие в чемпионате Европы в 1956 году. Он работал тренером вплоть до последних дней своей жизни, постоянно приезжая на каток и консультируя спортсменов. Он вместе с Тамарой Москвиной, своей супругой, занимался с ее учениками.

- Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича! Светлая память об Игоре Борисовиче Москвине останется в сердцах его учеников, коллег, всех людей, преданных фигурному катанию, - говорится в сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России.

О месте прощания и дате похорон тренера Игоря Москвина пока что ничего не сообщается, информация станет известна позднее.