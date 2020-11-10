Кремль опубликовал полный текст заявления по Карабаху Фото: REUTERS

На официальном сайте Кремля опубликовали полный текст заявления российского президента, главы Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху. В заявлении речь идет об условиях прекращения огня и всех военных действий в регионе, а также о направленных туда российских миротворцах.

Полное прекращение огня в Карабахе, согласно опубликованному во вторник заявлению, вступает в силу в 00:00 по московскому времени 10 ноября текущего года. При этом Армения и Азербайджан останавливаются на занимаемых ими позициях.

На линии столкновения Россия разместит своих миротворцев: 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Это будет происходить параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

- Срок пребывания миротворческого контингента России – пять лет с автоматическим продлением, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока не заявит о своем намерении прекратить применение данного положения, - говорится в заявлении.

До 20 ноября Азербайджану должны вернуться Агдамский район, до 15 ноября - Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район. Также разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе.

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