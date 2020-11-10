Больных коронавирусом предложили лечить смесью кислорода и гелия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пациентов с коронавирусной инфекцией, которым для поддержания дыхательной функции дают чистый кислород, предложили лечить смесью газов: добавлять в баллоны гелия. Это поможет удешевить процедуру, а еще достичь лучшего эффекта.

Российские инженеры создали специальный аппарат для подачи смеси газов, его уже тестируют в НИИ пульмонологии, госпитале Бурденко, в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, некоторых медучреждениях Краснодара и Коми.

Использование гелиево-кислородной смеси позволит сократить срок пребывания пациента в реанимации в полтора-два раза. А еще сэкономит траты на лечение пациентов. Сутки в палате интенсивной терапии обходятся примерно в 30-100 тысяч рублей, ранняя выписка снизит затраты системы здравоохранения.

Кислород используют когда у больных COVID-19 снижается насыщение крови кислородом (сатурация). У здорового человека этот показатель составляет от 95% до 100%. Критическая норма – 93%, при таком случае человека переводят на ИВЛ или предлагают кислородную маску.

Гелиево-кислородная смесь – это новация в данном вопросе. Достаточно подключить человека на 15 минут к аппарату, подающему смешанный газ, сатурация поднимается на максимальный уровень.

- Спустя четыре-пять часов показатели снова падает. Поэтому процедуру «подпитки» гелием повторяют, - рассказали «Известиям» в компания «ИнертГаз Медикал» (участник рынка HealthNet Национальной технологической инициативы).

Соотношение гелия к кислороду составляет 30% на 70%. Пока тестирование прошли 60 челочек, только один попал на ИВЛ, летальных случаев не было. Такими результатами исследования поделились в больнице подмосковного Пушкино.

- Смесь газов мы давали только тем людям, которых по медицинским показаниям госпитализировали в реанимацию, то есть в довольно тяжелом состоянии, — рассказал главный врач Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова Владимир Мануйлов. — Срок пребывания пациентов в реанимации стал меньше на 4–5 дней, притом что обычно этот период составляет 10–12 дней.

Врачи отмечают положительные моменты такой терапии. Практически с первых дней показатели газообмена становятся близки к норме.

10 ноября в России зафиксировано на тысячу меньше заболевших, чем днем ранее. Вирусологи прогнозируют, что скоро болезнь пойдет на спад, но сталкиваться с ней мы будем и в 2021 года. сообщает телеканал "360".