Губернатор Василий Орлов: «В реконструкции главной площади Благовещенска использованы решения, которые применены в лучших городах России и в Европе»

В Благовещенске после реконструкции открыли центральную площадь имени Ленина. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Благовещенске 10 ноября вновь открыли для посещений часть центральной площади города. После масштабной реконструкции центр столицы Приамурья преобразился: в районе площади Ленина и сквера имени Мухина появилась новая гранитная плитка вместо обычной тротуарной, построены пешеходные дорожки, обновлено освещение. Старые коммуникации были демонтированы, вместо них проложена современная ливневая канализация. В сквере установили новые скамейки, а площадь украсили цветниками и флагштоком в честь 75-летия Великой победы. На остальной территории набережной реки Амур работы пока продолжаются.

- Главная площадь Благовещенска - объект важный, это не только центр города, это лицо страны, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - Набережная столицы Приамурья – одна из лучших и самых красивых в России, это не только мое мнение, его разделяет большое количество людей, побывавших у нас в гостях. Необходимо, чтобы центральная площадь соответствовала этому уровню. Первую часть – реконструкцию площади – мы завершили. Но предстоит еще много работы. Здесь используются очень хорошие решения, которые применены в лучших городах России, в Европе.

Модернизация центральной площади областного центра – первая часть масштабного проекта по строительству городского культурно-спортивного центра «Трибуна Холл». Работы по второй части проекта уже начались.

- Весь проект мы должны завершить до 2023 года. Финансирование проектирования и строительства осуществляется из трех бюджетов – федерального, областного и городского, - рассказал Василий Орлов. - «Трибуна Холл» будет включать в себя несколько объектов. Планируется построить детский центр, многофункциональную площадку, новую современную сцену для проведения праздничных мероприятий и зону с детскими и спортивными площадками.

«Сердцем» центральной площади Благовещенска станет культурный центр с трибунами для зрителей. Его можно будет использовать и как место проведения массовых мероприятий, и как смотровую площадку, откуда будет открываться красивый вид на город. В рамках проекта кроме существующей площади Ленина в областном центре появится еще одна новая площадь для проведения городских праздников. Связать две площади архитекторы предложили широкой аллеей, на которой разместятся сухие фонтаны, зоны отдыха и торговые павильоны. Зимой центральная аллея может стать детским снежным городком.

Строительство городского центра «Трибуна Холл» - большой проект, который финансируется в рамках государственной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», а также муниципальной программы «Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2021 годы».