Песков объяснил цель российских миротворцев в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские миротворцы направлены в Нагорный Карабах, чтобы остановить войну, контролировать и страховать. Они будут обеспечивать отсутствие военных действий в соответствии с заявлением лидеров России, Армении и Азербайджана. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Это победа народов двух стран — и Азербайджана, и Армении, остановилась война. Чтобы война остановилась и чтобы контролировать и страховать, туда заходят российские миротворцы. Они будут обеспечивать отсутствие военных действий. Надо исходить прежде всего из того, что остановилось кровопролитие, - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков добавил, что лидеры России, Армении и Азербайджана не договаривались о размещении в Карабахе турецких военных. Он также отметил, что комплекс согласованных мер по Нагорному Карабаху может быть продлен и после истечения пяти лет.

Создание в Азербайджане центра мониторинга условий прекращения огня в Нагорном Карабахе является предметом для отдельной договоренности, отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, что сегодня официальный сайт Кремля опубликовал заявление лидеров трех стран по Нагорному Карабахе, в соответствии с котором в регионе объявляется с 10 ноября полное прекращение всех военных действий.