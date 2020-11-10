ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР Фото: EAST NEWS

Специалисты Федеральной службы безопасности по Ростовской области рассекретили документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР во время войны. Согласно этим документам, уроженцы Украины, которые входили в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721, во время Великой Отечественной войны замучили сотни советских граждан на оккупированных территориях на юге и западе СССР, пишет РИА Новости.

Из документов также следует, что массовые убийства мирных граждан в Миллерове совершались военнослужащими шестой армии вермахта фельдмаршала Паулюса, которые служили в группе тайной полевой полиции ГФП-721. Члены данной карательной группы вместе со своими подсобниками убивали граждан СССР на территории Донбасса, Ростовской области, Харьковской и Черниговской областей и в Молдавии.

Ранее в мае текущего года управление Федеральной службы безопасности по Ленинградской области обнародовало архивные документы, в которых повествуется о зверствах немецких и финских оккупантов. В них рассказывается о том, что в ноябре 1941 года гитлеровские оккупанты и их пособники убили около 850 пациентов психиатрической клиники.