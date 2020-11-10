Путин назвал недопустимыми попытки навязать Белоруссии решения извне Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин назвал попытки навязать Белоруссии извне «те или иные решения» недопустимыми. Жители республики должны иметь возможность самостоятельно разобраться в ситуации. Об этом он заявил в ходе ШОС в формате видеоконференции во вторник, 10 ноября.

- Наши друзья из Белоруссии после прошедших в государстве выборов президента испытывают на себе беспрецедентное давление. Они противостоят санкциям и провокациям, информационной и пропагандисткой войне, которую против них развязали. Абсолютно недопустимо, чтобы кто-либо извне навязывал народу Белоруссии те или иные решения, - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин добавил, что белорусы должны сами спокойно разобраться в ситуации и предпринять все необходимые шаги.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что белорусский народ является для России братским, и он сам должен разобраться в своих внутренних делах и проблемах без вмешательства других стран.