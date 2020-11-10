Путин сообщил, что надеется на установление долгосрочного мира в Карабахе Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что надеется на установление долгосрочного мира в Нагорном Карабахе. Такое заявление президент России сделал на заседании лидеров стран ШОС в формате видеоконференции во вторник, 10 ноября.

Владимир Путин отметил, что по ситуации в Нагорном Карабахе наметился компромисс, достигнуты договоренности о прекращении кровопролития и есть надежда на то, что мир будет долгосрочным.

- Происходящее в Карабахе по-настоящему большая трагедия. Я надеюсь, что все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Армении и Азербайджана, - подчеркнул глава государства.

Напомним, что вчера российский президент, глава Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление о полном прекращении огня и военных действий в Карабахе с 00:00 10 ноября. Полный текст заявления опубликовал сегодня официальный сайт Кремля.