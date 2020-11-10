Полузащитник Александр Головин попал в сферу интересов "Барселоны". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин уже несколько лет как играет за «Монако» в чемпионате Франции. Он перешел туда сразу после успешного для нашей команды чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако же, агент игрока поведал о том, что информацию про этого футболиста собирают и очень крутые клубы мира - «Барселона» и «Пари Сен-Жермен»:

- Конкретных и официальных предложений ни от "ПСЖ", ни от "Барселоны" не поступало. Однако предварительные разговоры, контакты с представителями этих клубов действительно имели место. Это своего рода сбор информации, прощупывание почвы со стороны данных команд, - говорит Олег Артемов, агент игрока сборной России в интервью «Спорт-Экспрессу».

При этом, подмечается, что после первичного сбора информации от разведчиков, в этих двух топ-клубах мира будут знать, за какие деньги можно будет в перспективе взять футболиста:

- Они теперь понимают, примерно за какие деньги можно забрать Головина, какие могут быть пожелания по личным условиям.

Однако говорить о том, что напарником Месси станет Головин, крайне сложно — из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги с конца августа Александр не играет ни за «Монако» в чемпионате Франции, ни за сборную России тем более.