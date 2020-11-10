АЭС в Белоруссии прекратила выработку электроэнергии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусская атомная электростанция прекратила выработку электроэнергии. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил в интервью РИА новости консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности министерства по чрезвычайным ситуация республики Олег Соболев.

- Было сообщения, что БелАЭС прекратила генерацию электроэнергии, однако это никаким образом не повлияет на ядерную и радиационную безопасность, - заверил эксперт.

Он объяснил, что на Белорусской АЭС в настоящее время меняют оборудование, относящееся к четвертому классу безопасности. Речь идет об элементах эксплуатации, которые работают в штатном режиме.

- По установленным процедурам, следует уведомлять Госатомнадзор даже о подобных событиях, которые никак не влияют на ядерную и радиационную безопасность. Они уведомили. Мы в свою очередь продолжаем наш надзор на площадке Белорусской АЭС в постоянном режиме, - добавил Олег Соболев.

Напомним, что пару дней назад белорусский президент Александр Лукашенко принял участие в церемонии по повышению мощности первого энергоблока Белорусской АЭС.