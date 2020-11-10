Ученые опровергли заблуждение о причинах развития раковых клеток

Определена главная причина развития рака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские исследователи Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании установили главную причину развития онкологии. Исследования специалистов показали, что ключевым фактором для этого заболевания является усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов.

В научной статье говорится, что раковые гены заставляют отдельные клетки энергично бороться с активными формами кислорода и в результате, вырабатывать вещества, которые помогают клетке выжить и способствуют ее быстрому росту, пишет сайт argumenti.ru.

В ходе эксперимента ученые заставили ген G6PD синтезировать избыточное количество глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в клетках. В итоге, специалисты смогли доказать, что одна только сверхвыработка G6PD прекращает здоровые клетки людей в раковые.

Эксперимент также показал, что антиоксиданты поддерживают рост опухоли, тогда как ранее считалось, что, наоборот, уменьшают. Также специалисты подчеркивают, что блокирующие биосинтез нуклеотидов соединения – одни из самых успешных химиотерапевтических препаратов от онкологии, передает Москва 24.