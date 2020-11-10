Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что все отечественные вакцины от коронавирусной инфекции являются эффективными. Глава государства во вторник, 10 ноября, во время заседания совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, призвал избежать политизации вопросов, связанных с вакцинами.

- Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и предлагает не политизировать процесс, согласна работать со всеми странами мира, - отметил президент страны.