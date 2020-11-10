МИД России: Москве не предоставили доказательств по делу Навального Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По делу Алексея Навального России так и не предоставили ни одного доказательства, чтобы провести полноценную досудебную проверку. Об этом сообщила во вторник, 10 ноября, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

- Тут только один вопрос: дайте России эти материалы, чтобы можно было сделать их частью досудебной проверки, которая идет в настоящее время. Есть очень простой способ разрешить все сомнения всех людей на планете Земля: дайте формулу, дайте материалы, которые вы якобы обнаружили. Вы ведь не только о них рассказываете, но и принимаете конкретные решения, в том числе санкционного характера в отношении целой страны, - подчеркнула Мария Захарова.

Представитель российского МИД отметила, что по заявлениям Берлина, данные доказательства «отравления» блогера предоставляются «кому угодно, кто вообще не участвует в этой истории», однако до России важные материалы так и не дошли.

Напомним, что Алексей Навальный был госпитализирован в Омске, а затем отправлен в клинику Берлина 20 августа этого года. По итогам тщательных исследований российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что именно стало его причиной, пока что неизвестно, однако ядов в анализах пациента медики в Омске не обнаружили.