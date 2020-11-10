Студентов Москвы переводят на дистанционное обучение из-за пандемии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве ввели новые ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Студенты московских высших учебных заведений и колледжей с 13 ноября текущего год до 15 января следующего переходят на дистанционную форму обучения. Об этом говорится на сайте столичного мэра Сергея Собянина во вторник, 10 ноября.

Московское правительства порекомендовала принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей города.

Отмечается, что транспортные карты учащихся, которые будут переведены на удаленный формат обучения, будут временно заблокированы. Школьникам и студентам Москвы порекомендовали соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.

Как сообщал сайт Kp.ru, помимо перевода на дистанционку московских студентов, власти Москвы также запретили работу заведений общественного питания по ночам, ограничили максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах и приостановили работу детских лагерей дневного пребывания.