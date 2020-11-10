Лукашенко заявил, что «протестуны» не возьмут Белоруссию «тёпленькой». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой заявил, что «протестуны» не возьмут Белоруссию «тёпленькой».

«Наши же протестуны и беглые, особенно которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде. И мы тут придём возьмём Беларусь тёпленькой. Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь тёпленькой. Мы выстоим, но будет непросто», — приводит «Беларусь сегодня» слова Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что «кто наберётся мужества, силы и выдержит — тот сохранится и сохранит своё государство». Глава Белоруссии также поручил создать профсоюзы на всех частных предприятиях страны.

Напомним, что протесты начались в Белоруссии после выборов президента. Недовольные исходом голосования граждане вышли на улицы городов с требованием пересмотреть результаты.

Спустя три месяца несанкционированные акции протеста все еще продолжаются на улицах страны. В минувший понедельник на очередной марш вышли пенсионеры.