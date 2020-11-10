Умер Саиб Арикат: генсек исполкома Палестины не перенес осложнений COVID-19

В возрасте 65 лет умер Саиб Арикат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Саиб Арикат. Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), член ЦК движения ФАТХ и главный переговорщик с Израилем скончался из-за осложнений от коронавируса. Арикат умер во вторник, 10 ноября, на 66-м году жизни. Об этом сообщил информационный портал Donia Al-Watan.

Месяц назад сам генсек сообщил о своем заражении коронавирусом в Twitter. Он лечился дома в Иерихоне на Западном берегу реки Иордан, находясь на самоизоляции.

По сведениям портала, генсек почувствовал себя плохо в середине октября. Политика госпитализировали в клинику "Хадасса" в Иерусалиме.

Врачи не смогли спасти Ариката. В 2017 году в США он перенес операцию по пересадке легкого. Врачи напоминают, что люди, имеющие хронические заболевания сердца и легких, а также те кто старше 60 лет, находятся в группе риска.

Напомним, Саиб Арикат был главным представителем палестинцев на переговорах с Израилем.