Пашинян заявил о необходимости передачи пяти районов вокруг Карабаха для предотвращения войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что для предотвращения войны должен был передать пять районов вокруг Нагорного Карабаха. Такое заявление политик сделал во вторник, 10 ноября, в ходе трансляции на своей странице в Facebook.

Напомним, что вчера президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении объявили о соглашении о прекращении огня и военных действий в Карабахе с полуночи 10 ноября. В соответствии с условиями заявления, которые опубликовал Кремль, Армения и Азербайджан останавливаются на занимаемых ими позиция.

В условиях соглашения также говорится, что Азербайджану должны вернуть Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский и другие районы, расположенные вокруг Карабаха.

Ранее Никол Пашинян сообщил, что был вынужден подписать соглашения по настоянию армии Армении. Он отметил, что военнослужащие указали ему на недостаток ресурсов и проблемы с мобилизацией для продолжения боевых действий.