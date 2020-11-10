Александр Новак утвержден Госдумой на пост вице-премьера РФ

Кандидатуру Новака ранее предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ утвердила кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера страны 10 ноября. Информация появилась на сайте Госдумы.

Кандидатуру Новака предложил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому кандидатуры вице-премьеров и не силовых министров теперь должна утверждать Госдума. Это связано с поправками в Конституцию РФ.

Напомним, карьерный путь Александра Новака в правительстве стартовал в 2008 году - тогда он работал в Минфине, а в мае 2012 года занял пост министра энергетики.

Новак окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в металлургии", а после поступил в Московский государственный университет по специальности "менеджмент".

Александр Новак 12 лет проработал на Норильском горно-металлургическом комбинате имени А.П. Завенягина. Там он занимал должность заместителя директора по персоналу. Затем работал в администрации Норильска, а после переехал в город Красноярск, где стал заместителем губернатора. В 2008 году Александр Новак перебрался в Москву.