Госдума утвердила Александра Козлова на пост главы Минприроды

Госдума утвердила Александра Козлова главой Минприроды РФ. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Госдума утвердила Александра Козлова на должность главы Минприроды. До этого он занимал пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить Александра Козлова главой Минприроды. После предложения премьера с кандидатом на пост министра встретились профильные думские комитеты по экологии и природным ресурсам.

Напомним, согласно новой процедуре Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств. Их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент может назначить их самостоятельно.

Сегодня Госдума сделала еще несколько назначений. Кандидатуру Виталия Савельева утвердили на пост министра транспорта, а Александра Новака - на пост вице-премьера.