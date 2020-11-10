Госдума РФ утвердила Виталия Савельева на пост министра транспорта

Государственная дума РФ утвердила Виталия Савельева на пост министра транспорта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ утвердила Виталия Савельева на пост министра транспорта. Соответствующая информация представлена на сайте Госдумы.

Кандидатура Виталия Савельева была предложена премьер-министром Михаилом Мишустиным. Согласно новому закону о правительстве, связанному с поправками в конституцию, кандидатуры вице-премьеров и не силовых министров теперь должна утверждать Госдума.

Виталий Геннадьевич Савельев родился в 1954 году в Ташкенте.

В 1977 году он окончил механико-машиностроительный факультет Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), в 1986 году - факультет организаторов промышленного производства Ленинградского инженерно-экономического института им. Пальмиро Тольятти.

Проходил стажировку за рубежом, имеет степень магистра делового администрирования (МВА). Является кандидатом экономических наук.

С 2001 по 2002 год Савельев был заместителем председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера, курировал финансы. В мае 2002 года - апреле 2004 года был назначен на должность вице-президента ООО "Объединенная компания "Грос".

С 2004 года по 2007 года занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли РФ Германа Грефа.

В 2007-2009 годы Савельев был первым вице-президентом АФК "Система".

В 2009 году был назначен генеральным директором ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии".

Александр Савельев имеет почетные звания и медали.Так, он награжден орденами Александра Невского (2018), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), Почета (2006) и Дружбы, отмечен благодарностью президента РФ (2012).