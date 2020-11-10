Лидеры ШОС приняли комплексный план по борьбе с коронавирусом

Саммит ШОС прошел в режиме видеоконференции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры Шанхайской Организации Содружества приняли пакет документов по итогам саммита, включая комплексный план по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Владимир Путин в режиме видеоконференции подчеркнул, что план расписан на четыре года вперед.

"В частности, об утверждении плана действий на 2021-2025 годы, борьбе с эпидемиями, сотрудничестве ШОС с рядом международных организаций", - передает слова Путина ТАСС.

Также президент России подчеркнул, что лидерам ШОС «предстоит принять шесть заявлений, посвященных, в том числе, 75-летию победы во Второй мировой войне» и сотрудничеству в области цифровой экономики.

Российский лидер поблагодарил помощников за подготовку солидного пакета документов к саммиту.

Президент России подчеркнул, что секретариат ШОС организует подписание документов в рабочем порядке.