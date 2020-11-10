Бетонная плита обрушилась на движущийся автомобиль в Москве

Движение транспорта по Рублево-Успенскому шоссе в Москве полностью перекрыто из-за обрушения бетонной плиты. Фото: предоставлено очевидцами.

Движение транспорта по Рублево-Успенскому шоссе в Москве полностью перекрыто из-за обрушения бетонной плиты.

Уточняется, что движение перекрыто в обе стороны дороги.

"На Рублево-Успенском шоссе в районе МКАД произошло обрушение бетонного ограничителя высоты, в связи с чем движение транспорта на данном участке дороги полностью перекрыто", - сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По данным собеседника информационного агентства, ограничитель рухнул на проезжающий под ним легковой автомобиль. По предварительной информации, водитель и пассажиры в машине не пострадали.

Источник kp.ru в МЧС завил, что авария произошла, предварительно, в следствие технологических нарушений при заливке бетоном ограничителя высоты, опалубка не выдержала нагрузки.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Информация о других пострадавших уточняется.