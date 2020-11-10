Эксперт объяснил причину роста цен на лекарства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эпидемия коронавируса заставила россиян скупать лекарства в аптеках. На запасы медикаментов уходят значительные суммы. Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко объяснил, почему приобретение медикаментов так больно бьет по карману россиян.

- Рост цен на лекарства напрямую с изменением цены иностранной валюты. Все технологические линии, даже если они установлены в РФ, как правило, импортного производства. Естественно, что производитель закладывает в стоимость лекарственного препарата обслуживание иностранных технологических линий, потому что он платит за это не рублями, а валютой, - отметил Старченко в беседе с ОТР.

Он так же напомнил, что в России есть рычаги сдерживания цен на фармбизнес. Правительство устанавливает предельно допустимую накрутку на препараты, которые относятся к категории жизненно важных лекарств.

Нужно требовать, что льготный перечень был расширен. Например, раньше бесплатные препараты после инфаркта миокарда были положены в течении полугода, а теперь в течении года пациент получает антиагрегантную терапию после любого вмешательства на коронарных артериях.

- На мой взгляд, пациенты после 65 лет должны получать бесплатно все лекарства, прописанные им врачом. Тогда можно говорить о качестве и продолжительности жизни, - заключает эксперт.

Ранее кабмин продлил процедуру ускоренной регистрации лекарств для борьбы с коронавирусом еще на год, до 1 января 2022 года. Это позволит ликвидировать нехватку медикаментов в регионах, пишет газета "Известия".