Первый самолет с российскими миротворцами приземлился в Армении Фото: REUTERS

Первый самолет Ил-76 с командованием российских миротворцев приземлился в Армении. Об сообщает Минобороны.

- Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил приземлился в аэропорту Эребуни. В настоящее время идет подготовка к приему самолетов ВТА с подразделениями 15-й миротворческой бригады, - говорится в сообщении.

Напомним, утром 10 ноября первые российские самолеты Ил-76 вылетели в Нагорный Карабах из Ульяновска. На борту у них находятся российские миротворцы, автомобильная техника, бронетранспортеры и необходимые материальные средства. В общей сложности в Карабах отправят 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Накануне 9 ноября глава Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали заявление о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Согласно документу, стороны останавливаются на занятых ранее позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.