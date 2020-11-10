Франция прокомментировала соглашение по Нагорному Карабаху

Париж будет внимательно следить за соблюдением договоренности по Карабаху. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что Париж будет внимательно следить за тем, чтобы режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдался согласно договоренности.

«Президент (Макрон) отметил несколько моментов. Мы будем очень внимательны к тому, чтобы режим прекращения огня соблюдался. Второй момент (и это очень важно): президент республики сегодня утром подтвердил дружбу и поддержку Франции армянскому народу в этой ситуации», — приводит РИА Новости слова Атталя.

Он подчеркнул, что Франция продолжит предоставлять гуманитарную помощь раненым во время военных действий солдатам и армянскому населению.

Париж также проанализирует трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху, заключенное в ночь на 10 ноября.

Напомним, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.

При этом 9 ноября азербайджанскими ВС был сбит российский вертолет Ми-24. На его борту находилось трое пилотов. Двое из них погибли в момент крушения. Один был госпитализирован с ранениями средней степени тяжести. Баку признал вину в трагедии подчеркнув, что Ми-24 был бит ошибочно. Азербайджан принес извинения родным и близким погибших пилотов.