В Азербайджане возбудили уголовное дело после крушения российского Ми-24

В Азербайджане возбудили дело о халатном отношении к службе из-за крушения Ми-24. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Азербайджане возбудили уголовное дело о халатном отношении к службе из-за крушения 9 ноября российского вертолета Ми-24, сбитого из зенитно-ракетного комплекса у границы Армении и Азербайджана. Об этом во вторник заявила генеральная прокуратура Азербайджана.

"Возбуждено уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе, повлекшее за собой смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях). Расследование было поручено военной прокуратуре Нахичеванской Автономной Республики", — сказано в сообщении.

В следствие крушения погибли два человека. Еще один пострадавший был эвакуирован. Ему оказана медицинская помощь.

Напомним, в понедельник, 9 ноября, российский Ми-24 разбился в ущелье между армянских селений.

Баку признало факт того, что азербайджанские ВС по ошибке сбили вертолет из ПЗРК.

Азербайджан выразил соболезнования родным и близким погибших пилотов и заявил о готовности возместить потери, насколько это представляется возможным.

Армения представит российских летчиков посмертного к государственным наградам.