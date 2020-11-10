Сборная России проведет три поединка в ноябре. Фото: REUTERS

В четверг, 12 ноября, сборная России по футболу проведет контрольный поединок против команды Молдавии. Встреча пройдет в Кишиневе и увидеть ее можно будет в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ". Об этом сообщили "КП" в пресс-службе канала во вторник, 10 ноября.

Матч будет предварять выпуск программы "Все на футбол", где в студии Тимур Журавель обсудит с экспертами предстоящую встречу. Ну а с 19:55 - время матча наших с Молдавией. За всю историю встреч наши играли три раза с этим соперником. В 2000 году в Кишиневе наши победили в товарищеской игре 1:0. А затем в отборочном турнире Евро-2016 россияне сыграли вничью 1:1 в Москве и победили в гостях 2:1.

Матч Молдавия - Россия станет первым из трех поединков для нашей команды в ноябре. После этого нашим предстоят еще поединки уже в рамках Лиги Наций против команд Турции и Сербии. После чего для нас завершится программа матчей сборной в 2020 году. Следующим важным событием станет жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022, которая состоится 7 декабря.