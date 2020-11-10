Путин назначил шестерых утвержденных Думой кандидатов на пост министров

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всех утвержденных государственной думой министров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всех утвержденных государственной думой министров. Данная информация предоставлена на сайте Кремля.

Так, 10 ноября глава государста назначил на пост вице-премьера Александра Новака.

На пост главы Министерства энергетики РФ назначен гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов.

Владимир Путин назначил Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии.

На пост министра транспорта РФ назначен бывший глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Также глава государства назначил Ирека Файзуллина главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а Алексея Чекункова - министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Все кандидатуры были предложены главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому кандидатуры вице-премьеров и не силовых министров теперь должна утверждать Госдума. Это связано с поправками в Конституцию РФ.