Путин назначил шестерых утвержденных Думой кандидатов на пост министров

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всех утвержденных государственной думой министров.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всех утвержденных государственной думой министров. Данная информация предоставлена на сайте Кремля.
Так, 10 ноября глава государста назначил на пост вице-премьера Александра Новака.
На пост главы Министерства энергетики РФ назначен гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов.
Владимир Путин назначил Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии.
На пост министра транспорта РФ назначен бывший глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.
Также глава государства назначил Ирека Файзуллина главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а Алексея Чекункова - министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Все кандидатуры были предложены главой кабмина Михаилом Мишустиным.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому кандидатуры вице-премьеров и не силовых министров теперь должна утверждать Госдума. Это связано с поправками в Конституцию РФ.