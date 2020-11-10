Появилось видео приземления российских самолетов с миротворцами в Армении

Фото: Минобороны Фото: Кадр видео

Три российских самолета Ил-76 приземлились на аэродроме Эребуни в Армении. Они доставили более 80 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи. Минобороны опубликовало видео приземления самолетов.

Ранее в Армении приземлился первый Ил-76 с командованием российских миротворцев.

В общей сложности в Карабах направят 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Напомним, 9 ноября глава Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали совместное заявление о о полном прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, стороны должны были прекратить боевые действия с полуночи 10 ноября. Они останавливаются на занятых ранее позициях, а в регион вводятся российские миротворцы. Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.