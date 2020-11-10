Павел Пугачев: к 2022 году все поликлиники и больницы подключат к единой информационной системе

Все российские медучреждения подключат к единой информационной системе в течение двух лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 2022 году все больницы и поликлиники в России должны быть подключены к единой информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). А к 2024 году электронными станут все больничные, медицинские полисы и рецепты. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.

«В первую очередь, мы переводим в цифровой вид медицинские документы, которые важны для обеспечения преемственности оказания медицинской помощи, это выписной эпикриз, результаты лабораторных и инструментальных исследований. Рассчитываем, что в 2022 году мы будем иметь весь набор необходимых цифровых документов, которые будут доступны пациенту в его личном кабинете», - цитирует замминистра «Российская газета».

При этом Пугачев добавил, что уже в следующем году в электронный формат планируется перевести более 50 типов медицинских документов. Как отметил замминистра, это буду не просто отсканированные копии, а именно заведенные в электронном формате данные, которые в будущем можно будет структурировать и использовать в единой системе для более точной постановки диагнозов и даже прогнозирования тех или иных заболеваний у пациента.